Mönchengladbach: 80 Kilo abgenommen nach Magen-OP im Adipositaszentrum

Mönchengladbach Jennifer Tröger hat innerhalb eines Jahres erstaunliche 80 Kilo abgenommen. Möglich wurde das durch eine Magen-Operation im Adipositaszentrum Niederrhein des Krankenhauses Neuwerk in Mönchengladbach.

„Ich habe mir zum Geburtstag meiner Oma ein neues Kleid gekauft“, sagt Jennifer Tröger. „Aber als ich es anzog, war es zu weit. Ich hätte es eine Nummer kleiner nehmen sollen.“ Die 32-jährige Mönchengladbacherin nimmt ab – und zwar dauerhaft und erfolgreich. Die RP begleitet sie dabei. Vor einem Jahr brachte sie fast dreihundert Kilo auf die Waage , heute sind es etwas mehr als zweihundert Kilo, Tendenz abnehmend. Tröger ist viel beweglicher, fühlt sich wohler und hat sich sogar schon einen Traum erfüllt. Gemeinsam mit ihrem Mann war sie im Sommer in den USA.

Das alles ist möglich geworden durch eine Behandlung im Adipositaszentrum Niederrhein des Krankenhauses Neuwerk im vergangenen Jahr. Es habe ziemlich lange gedauert, bis sie sich überwinden konnte, in das Zentrum zu gehen. „Ich hatte Angst vor einer Operation“, erinnert sie sich. Doch als sie sich entschieden hatte, ging alles ganz schnell. Im Juni 2017 war die Voruntersuchung, die Krankenkasse stimmte dem Antrag auf eine OP zu, im September dann war es so weit.

Wir haben sie kurz vor der OP zum ersten Mal getroffen. Damals ist sie nervös, aber entschlossen. Dann wird sie operiert, sie hat nun einen sogenannten Schlauchmagen, der nur noch wenig Nahrung aufnehmen kann. „Nach ein paar Löffelchen bin ich einfach satt“, sagt die Mönchengladbacherin, deren außergewöhnlich hohes Gewicht nicht nur aufs Essen, sondern auch auf ein Lip-Lymph-Syndrom zurückzuführen ist, bei dem es zu krankhaften Wasser- und Fetteinlagerungen in den Beinen kommt.

Nach der OP und einer anschließenden Gewöhnungsphase, in der nur flüssige Nahrung konsumiert werden kann, beginnt die Gewichtsreduktion. Dazu muss der Patient auch die Ernährung umgestellt haben: viel Eiweiß, Salat und Gemüse, wenig Fett und Kohlenhydrate. Bei Jennifer Tröger beginnen die Pfunde zu schmelzen. Als wir sie zwei Monate später das nächste Mal treffen, bringt sie 32 Kilo weniger auf die Waage und ist voller Freude. Nach einem halben Jahr sind fast sechzig Kilo weg, jetzt sind es achtzig. Natürlich ging es nicht immer gleichmäßig nach unten. „Etwa alle zwei bis drei Monate kommt es zu Stillstandsphasen“, sagt sie. Dann tue sich etwa drei Wochen lang nichts am Gewicht. Auch der weibliche Zyklus beeinflusst und kann zu Ausreißern nach oben führen. Diese Zeiten müsse man durchstehen. Es sei gut, wenn die Familie unterstützt. Die Erfolge immerhin sind deutlich fühl- und erkennbar: Jennifer Tröger geht regelmäßig zum Schwimmen, den Weg zur Lymphdrainage kann sie wieder allein bewältigen.

Die Reise in die USA hat sie sehr genossen, und das nicht nur wegen der Sehenswürdigkeiten. „Dort bekomme ich meine Kleidergröße in normalen Geschäften“, sagt sie. „Vor allem aber kommt es nicht vor, dass man wegen des Gewichts angeglotzt wird.“ In Deutschland passiere das schon öfter. Aber die Erfolge beim Abnehmen haben der jungen Frau auch zu einem neuen Selbstbewusstsein verholfen. Auf abfällige Blicke und Reaktionen im Supermarkt habe sie neulich mit einer klaren Ansage reagiert. Es gebe nichts zu glotzen, sie sei krank. „Das hätte ich früher nicht getan, aber es musste gesagt werden“, sagt sie.