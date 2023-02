77-Jährigen in Wohnung überfallen Polizei fahndet nach Frau mit Hilfe von Phantombild

Am Tattag, einem Donnerstag, hatte die Frau gegen 9.45 Uhr an der Wohnungstür des 77-Jährigen geklingelt. Über die Gegensprechanlage gelang es der Fremden, den Mann unter einem Vorwand zum Öffnen zu bewegen. Als die Tür ein Stück weit geöffnet war, drängte sie sich laut Polizeibericht in die Wohnung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine lange körperliche Auseinandersetzung, die laut Zeugenaussage etwa eine halbe Stunde dauerte. Während der Rangelei gab die Täterin auf Nachfrage an, dass sie Geld wolle. Als der 77-Jährige ihr daraufhin antwortete, dass er nur wenig Geld im Haus habe und sich weiter vehement zur Wehr setzte, ließ die Frau von ihm ab und zog sich gegen 10.15 Uhr aus der Wohnung zurück. Anschließend flüchtete die Frau in Richtung Von-Galen-Straße.