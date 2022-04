Männer gaben sich als Paketboten aus : Prozessbeginn nach mutmaßlichem Überfall auf Mönchengladbacher Seniorin

Vor dem Landgericht Mönchengladbach muss sich ein 35-Jähriger wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Am 12. Oktober wurde eine Rentnerin in ihrer Wohnung in Mönchengladbach überfallen. Drei Diebe wollten an ihr Geld, das aus einem Hausverkauf stammte. Vor Gericht schilderte die Frau die Tat und wie es ihr heute geht.