Mags : 75 neue Staudenbeete sollen die Stadt noch bunter machen

So wie hier am Weiersweg soll es bald an vielen Stellen in der Stadt blühen. Foto: Mags. Foto: Mags

Mönchengladbach Im Frühjahr werden Narzissen, Krokusse und Tulpen erblühen.

Die Arbeiten für die ersten Flächen haben am Donnerstag in Giesenkirchen begonnen. Im ersten Schritt tauscht die Mags-Grünunterhaltung den Boden der Flächen aus, um den Stauden optimale Bedingungen zu bieten. Anschließend werden die an den Standort angepassten Mischungen aus Stauden gepflanzt. Weitere Flächen entstehen etwa an der Marienburgerstraße, im Wohngebiet am Mittelkamp, am Gatherskamp, an der Eickener Straße, Dohler Straße, Stadtwaldstraße, Konstantinstraße, Kölner Straße, Bresgespark, Florisgarten und an der Beckrather Dorfstraße.