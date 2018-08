Mönchengladbach - 75-Meter-Schlauch einer Kirche gestohlen

Mönchengladbach Eine Strafanzeige ist erstattet. Pfarrer und Küster hoffen, dass Anwohner den Diebstahl beobachten haben und Hinweise geben können.

(gap) Pfarrer Klaus Hurtz und Küster Stefan Franken waren traurig und entsetzt, als sie am Montagmorgen den Diebstahl entdeckten. Von der Kirche St. Josef in Rheydt wurde in der Nacht ein 75 Meter langer Schlauch gestohlen. Verschwunden sind auch die Steckvorrichtungen für das Bewässerungssystem. Das sollte dafür sorgen, dass die Blütenpracht rund um die Grabeskirche bei der lang anhaltenden Hitze so lange wie möglich erhalten bleibt. „Wir haben 600 Hortensien gepflanzt. Die Kirchen schwebt regelrecht auf einem weißen Blumenpolster“, sagt Hurtz. Er versteht den dreisten Diebstahl nicht: „Wer erfreut sich nicht an schönen Blumen, aber die brauchen nun einmal Wasser.“ Pfarrer und Küster hoffen, dass Anwohner den Diebstahl beobachteten der Polizei Hinweise geben können.⇥Foto: Detlef Ilgner