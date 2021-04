Polizei in Mönchengladbach ermittelt : 71-Jähriger sticht mit Messer auf 46-Jährigen ein

Mönchengladbach Bei der Polizei war zunächst eine Mordkommission eingesetzt worden, doch nun wird von einer gefährlichen Körperverletzung ausgegangen. Die Tat geschah am helllichten Tag.

An der Aachener Straße ist es am Montag zu einer Messerstecherei gekommen. Das teilte die Polizei erst am Donnerstag mit. Dabei stach ein 71-Jähriger von hinten in den Oberkörper eines 46-Jährigen. Dieser erlitt Stichverletzungen im Schulterbereich, die in einem nahegelegenen Krankenhaus operativ behandelt wurden. Laut Polizei geschah diese Tat am helllichten Tag gegen 13.20 Uhr. Offenbar war eine persönliche Streitigkeit der Grund für eine Messerstecherei. Der Beschuldigte konnte widerstandslos in Tatortnähe festgenommen werden. Aufgrund der Stichverletzungen wurde zunächst von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen und eine Mordkommission eingerichtet. Eine Bewertung der Staatsanwaltschaft führte jedoch zu einer Rückstufung des Deliktes auf eine gefährliche Körperverletzung. Es wird weiter ermittelt.