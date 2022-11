Prozess in Mönchengladbach 71-Jährige wegen Totschlags an Lebensgefährtin verurteilt

Wegen Totschlags in einem minderschweren Fall wurde eine 71-Jährige aus Mönchengladbach am Montag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Mönchengladbach zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte die Frau am letzten Verhandlungstag als vermindert schuldfähig eingestuft.