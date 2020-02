Unwetter-Bilanz : 120 Sturmeinsätze in Mönchengladbach

Die Werbung eines Discounters krachte in eine Pizzeria an der Roermonder Straße. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Fliegende Dachziegel, herabstürzende Äste, umgestürzte Bauzäune, aber keine Verletzten – der Sturm verlief in der Stadt glimpflicher als erwartet.

Heikel wurde es in einem Fall für die Feuerwehrleute. Sie mussten während des Sturms auf ein Hochhausdach klettern, um Menschen aus einem Aufzug zu retten. Zunächst hatte sich alles nach einem Routineeinsatz angehört, als die Einsatzkräfte zur Hochhausanlage „Carolina Park", früher Römerbrunnen, gerufen wurden: Ein mit drei Menschen besetzter Aufzug war aufgrund einer technischen Störung steckengeblieben. Und die eingeschlossenen Personen gerieten zunehmend in Panik. Um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien, musste die Kabine bewegt werden. Dazu musste der Aufzug vom Maschinenraum manuell angesteuert werden. Dieser Raum befindet sich auf dem Dach des Hochhauses. Und den zu erreichen, habe sich aufgrund der vorherrschenden, orkanartigen Böen als äußerst schwierig gestaltet, so Brandrat Josef Straetmans. Um nicht abzustürzen mussten die Einsatzkräfte umfangreich gesichert werden. Nach etwa 20 Minuten konnte der Aufzug d zur nächsten Etage aufgefahren und die Personen in Sicherheit gebracht werden.