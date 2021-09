Wilder Müll in Mönchengladbach : 70 Autoreifen illegal entsorgt

Gut 70 Autoreifen achtlos ins Grüne gekippt. Ein Spaziergänger fand die wilde Müllkippe am Samstag am Ende der Lilienthalstraße in der Nähe der Hugo-Eckener-Straße. Foto : Hans Müller Foto: Hans Müller

Mönchengladbach Die Mags will die Mülldetektive auf den Fall an der Lililienthalstraße ansetzen. Das sagt die Mags-Sprecherin zu der illegalen Müllentsorgung

Nicht zum ersten Mal haben Anwohner illegal entsorgten Müll an der Lilienthalstraße entdeckt. Am Wochenende fand ein Spaziergänger gut 70 Autoreifen, die Unbekannte in die Böschung gekippt hatten. „Ich nehme an, dass ein Lkw sie in der Nacht von Freitag auf Samstag da abgeladen hat“, sagte der Anwohner. Die Lilienthalstraße habe sich zum Heidgesberg II entwickelt; der Heidgesberg ist der städtische Wertstoffhof. „Bis hin zu Asbestplatten habe ich dort schon alles gefunden“, erzählt der Anwohner.