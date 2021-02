Berufsausbildung in Mönchengladbach : 69 Prozent der Ausbildungsplätze sind noch frei

Mönchengladbach Wegen der Pandemie finden Bewerber und Unternehmen nur schwer zusammen. Ein Azubi-Speed-Dating über eine Smartphone-App soll dabei helfen. Je nach Branche gibt es aber durchaus Unterschiede, was freie Stellen angeht.

Wer noch keinen Ausbildungsplatz für das kommende Ausbildungsjahr hat, der hat gute Chancen noch unterzukommen. Mehr als zwei Drittel der angebotenen Plätze sind noch unbesetzt, wie aus einer repräsentativen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bei rund 450 Unternehmen in der Region hervorgeht. 69 Prozent der Stellen seien demnach frei. „Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren 42 Prozent der Stellen noch unbesetzt. Dies zeigt, dass auch der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr durch die Pandemie stark unter Druck bleiben wird“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

Bereits im vergangenen Jahr war die Zahl der Ausbildungsverträge in der Stadt so deutlich zurückgegangen wie sonst nirgends in der Region, nämlich um 15,1 Prozent. Laut IHK wurden 880 Verträge neu abgeschlossen, 2019 waren es noch 1036 gewesen. Im Handwerk hatte es in Mönchengladbach einen Rückgang um etwa 13 Prozent auf 400 neue Auszubildende gegeben.