Eiserne Hochzeit in Mönchengladbach „Wir kannten uns schon als Kinder“

Mönchengladbach · Am 1. Mai 1959 gaben sich Lucie und Martin Engelke in der Geneickener Kirche das Ja-Wort. Jetzt wurde am selben Ort die Eiserne Hochzeit begangen. Was die beiden zusammenhält, sie glücklich machte und das Geheimnis einer langen Ehe ist.

02.05.2024 , 05:10 Uhr

Lucie und Martin Engelke wurden in St. Franziskus, der Gemeinde, in der sie getraut wurden, am 1. Mai gefeiert. Als Geschenk gab es eine Kerze mit ihren Initialen. Foto: Markus Rick (rick)

Von Alexandra Jansen