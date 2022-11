Unfall in Mönchengladbach : 64-Jähriger wird bei Auto-Kollision schwer verletzt

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Pkw stießen auf einer Kreuzung zusammen. Ein Fahrer blieb unverletzt, der andere musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Kreuzung Sternstraße/Wehnerstraße sind am Mittwoch, 2. November, um 12.32 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hat einer der beiden Fahrer, ein 64-jähriger Mann, dabei schwere Verletzungen erlitten.

Ein 65-jähriger Autofahrer hatte mit seinem Wagen von der Wehnerstraße nach links in die Sternstraße abbiegen wollen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Auto des 64-Jährigen, der die Sternstraße in Richtung Waldnieler Straße befuhr. Dabei zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.