Corona-Zahlen aus Mönchengladbach : 65 Neuinfektionen am Wochenende

65 Neuinfektionen am Wochenende

Aktuell sind in Mönchengladbach 377 Menschen mit Corona infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 72,8 gesunken. Es werden aber mehr Corona-Patienten im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

Aktuell sind 377 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende (23. und 24. Oktober) 65 neue positive Nachweise. Am Freitag waren 375 Mönchengladbacher als infiziert gemeldet und 44 Neuinfektionen registriert worden.