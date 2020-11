Statusbericht aus Mönchengladbach : 64 Corona-Neuinfektionen am Montag

Mönchengladbach Die Sieben-Tages-Inzidienz für Mönchengladbach ist wieder angestiegen. Der Wert liegt mittlerweile bei 147,1. Das meldete das städtische Gesundheitsamt am Montag.

Das Virus breitet sich weiter in Stadtgebiet aus. Aktuell sind 501 (Vortag: 458) Menschen in Mönchengladbach nachweislich mit Corona infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am 2. November (Stand: 9 Uhr) 64 neue positive Nachweise. Und das an einem Montag, an dem die Zahlen üblicherweise nicht so hoch ausfallen.