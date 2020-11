Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : 62 Neuinfektionen und ein Todesfall

Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 62 neue positive Corona-Nachweise. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein Mann, Jahrgang 1948, ist am Donnerstag im Krankenhaus an Covid-19 gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt Mönchengladbach mit. Er ist der 59. Tote in der Stadt, der mit Corona infiziert war.

Bereits am Dienstag hatte die Stadt drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-10 gemeldet. Jetzt kam ein weiterer Toter hinzu. Ein 72-jähriger Patient starb im Krankenhaus an den Folgen des Virus. Seit Beginn der Pandemie starben nunmehr 59 Menschen (45 an Covid-19, 13 mit Covid-19, Todesursache ist noch nicht geklärt).

Aktuell sind 528 (Vortag: 518) Personen in Mönchengladbach nachweislich mit Corona infiziert. Das städtische Gesundheitsamt verzeichnete am Freitag 62 neue positive Nachweise. Am Donnerstag waren 73 neue positive Nachweise hinzugekommen.

Seit März wurde das Virus bei 2162 Personen (Vortag: 2100) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 1575 Personen (Vortag 1524) bereits genesen. Aktuell befinden sich 1293 Personen (Vortag: 1247) in Quarantäne, davon werden 54 im Krankenhaus behandelt.