Traditionelle Aktion in Mönchengladbach : Eickener retten Weihnachtsaktion für Kinder

Mönchengladbach Fast wäre es in diesem Jahr nicht zur traditionellen Weihnachtsbaumaktion auf dem Eickener Markt gekommen. Zu wenig Sponsoren und Spender hatten sich anfangs gemeldet, um den rund 600 Kindern das jährliche Weihnachtsbaumschmücken vor den Geschäften auf und um den Eickener Markt und ein anschließendes Treffen mit dem Nikolaus zu ermöglichen.

Weihnachtsmarkt in Eicken : Warten auf den Nikolaus in Eicken

Dass die Aktion im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, ist schon jetzt so gut wie sicher – dank Peter Pesch. „Die Dart-Spieler haben gefragt, wie sie helfen können, also haben wir in der Gaststätte eine Sammel-Box für den Verein aufgestellt“, sagt er. Am vergangenen Samstag seien so bereits 200 Euro zusammengekommen, die für Aktionen des Vereins genutzt werden sollen.