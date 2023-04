Ökumenischer Kreuzweg in Mönchengladbach Wie Pilger mit dem Kreuz gegen Armut kämpfen

Der christliche Kreuzweg zählt 14 Stationen. Gerade in der Passionszeit, kurz vor Karfreitag schreiten Gläubige in katholischen Kirchen betend von einer zur nächsten Station, die vom Leiden Jesu Christi handelt. Nur fünf Stationen umfasst der „Ökumenische Kreuzweg für Gerechtigkeit“, zu dem der Regionale Katholikenrat im Verbund mit elf sozialen und kirchlichen Initiativen und Einrichtungen eingeladen hatte. Zum sechsten Mal zogen die Kooperationspartner durch die Straßen und über Plätze der Innenstadt, um Zeichen gegen Armut und Einsamkeit zu setzen und zur Auseinandersetzung mit der „unglaublich prekären Lage in unserer Gesellschaft aufzurütteln“, wie es Karl Sasserath, Leiter des Arbeitslosenzentrums, formulierte.