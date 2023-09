Betrug in Mönchengladbach 59-Jährige verliert vierstellige Geldsumme nach WhatsApp-Nachrichten

„Hallo Mama“ oder „Hallo Papa“ – mit diesen zwei Wörtern beginnt häufig die Betrugsmasche, mit der die Täter alleine in Mönchengladbach in diesem Jahr mehr als ein Dutzend Mal erfolgreich waren. Die Geschädigten verloren viel Geld. Zuletzt war ein 53-Jähriger am Montag, 28. August, um einen vierstelligen Betrag gebracht worden.