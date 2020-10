Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Sonntag, 18. Oktober) : 58 Neuinfektionen am Wochenende

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt verzeichnet am Wochenende vom 17. und 18. Oktober insgesamt 58 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Demnach sind derzeit (Stand: Sonntag, 9 Uhr) 151 Mönchengladbacher mit dem Virus infiziert.

Aktuell befinden sich 693 Personen (Samstag: 676) in Quarantäne. Am Freitag waren es noch 625 Personen. Am Sonntag waren noch zwei Personen so stark erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Vergleich zu Samstag konnte ein Patient wieder entlassen werden.