Unfall in Mönchengladbach : 56-Jährige schwebt in Lebensgefahr

56-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Frau war am Sonntag mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren. Die Unfallursache ist noch unklar.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine 56-jährige Autofahrerin am Sonntag, 31. Oktober, gegen 23.45 Uhr an der Kreuzung Palandweg/Högden mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Durch die Kollision hat sie sich schwere Verletzungen zugezogen und schwebt noch immer in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.