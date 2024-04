Unfall in Mönchengladbach 55-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Nach Angaben beider Unfallbeteiligter kam es zum Zusammenstoß, als beide bei jeweils grüner Ampel losfuhren. Der 42-jährige Autofahrer stand an der roten Ampel auf der Eickener Straße in Fahrtrichtung Heinrich-Sturm-Straße. Bei grün zeigender Ampel beabsichtigte er nach links in die Hindenburgstraße abzubiegen.