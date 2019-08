Politiker-Besuch in Mönchengladbach : 5000 Euro Spende an „Insel Tobi“

Mönchengladbach Familien mit chronisch erkrankten Kindern zu unterstützen, deren Lebenszeit begrenzt ist – dieser wichtigen Aufgabe hat sich der gemeinnützige Verein Insel Tobi in Mönchengladbach verschrieben.

Schiefner konnte Hölzle zudem symbolisch einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro der Dr.-Liebl-Stiftung Cura Helvetica überreichen. Mit der Spende wurde ein Lebensbaum in der Kapelle des Krankenhauses Neuwerk finanziert, der von der Mönchengladbacher Künstlerin Renate Fellner aus Glas geschaffen wurde. An den Ästen hängen wie Blätter jeweils ein großer und ein kleiner Gegenstand als Symbole. Wenn ein Kind stirbt, sucht die Familie sich einen Gegenstand aus, den sie mit ihrem Kind verbindet. Den großen nimmt sie mit nach Hause, der kleine verbleibt am Baum und hinterlässt so Spuren auch auf der Insel.