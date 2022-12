Volksbank Mönchengladbach setzt Belohnung aus 5000 Euro für Hinweise auf Automaten-Sprenger

Nach der Geldautomatensprengung in der Volksbank-Filiale in Hardt hat das Geldinstitut eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Volksbank teilte der Polizei am Dienstag, 27. Dezember, mit, dass die Summe für die Belohnung 5000 Euro beträgt. Sachdienliche Hinweise nimmt weiter die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.