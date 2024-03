Ausstellung in Mönchengladbach Galerie Löhrl positioniert sich diesmal „Ins Blaue hinein“

Der Blauton in Jan Kromkes Ölbild einer reduzierten Landschaft lässt sich am ehesten aus leichter Distanz erkennen. In der bewusst neblig verschwommenen Malerei assoziieren sich aufhellende Farbtöne einen Himmelsprospekt. Inessa Emmer entfaltet in Holzschnitten auf Nessel phantastische, bevorzugt rätselhafte Welten, diesmal mit Dominanz von Blau. In einem seiner malerisch verfremdeten Film-Stills „Somnia“ greift Stephan Kaluza die Vorstellung von Blau für Wasser auf. Ein rätselhaftes Element im See durchbricht die idyllisch anmutende Stimmung. Mit der Wahrnehmung spielt ebenso Angela Glajcar. Ihre Wandobjekte aus Papierstaffelungen sind gerissen, geschraubt und geleimt, wirken faszinierend lebendig in den Raum. In diesem Ambiente ist man versucht, in ihnen Wellenspitzen zu entdecken.