Jubiläum in Mönchengladbach Die Verbraucherzentrale ist 50 Jahre jung

Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentralen in NRW, hob beim großen Jubiläumsempfang die lange Tradition der Beratungsstelle hervor, die es in Deutschland bereits seit 65 Jahren gibt. Am Standort Mönchengladbach sei man schon relativ früh dabei gewesen; mittlerweile gebe es bundesweit nur noch wenige weiße Flecken in Städten oder Landkreisen ohne diese Beratungsmöglichkeit. Seinen Dank richtete Schuldzinski an die Stadt, die sich seit 1973 die Finanzierung mit dem Land Nordrhein-Westfalen teilt. „Wir sind hier mit offenen Armen aufgenommen worden.“