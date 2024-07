Aktion in Mönchengladbach 50 Fahrzeuge beim Camping-Check der Polizei

Wer sicher mit dem Wohnwagen oder dem Reisemobil in den Urlaub fahren will, sollte vor der Abfahrt einiges beachten. Experten von Polizei, Tüv und ADAC zeigten am Nordpark, wo Gefahren lauern, und gaben kostenlose Tipps. Schon zum dritten Mal fand die Aktion statt. Und erneut fand sie großen Anklang.