Fördermittel für Mönchengladbach : 5,4 Millionen Euro für die Stadt

Spielplatz, SpielplŠtze machen wieder auf, Mutter Tabea Schnitzler mit Tochter Emma (1 Jahr) Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach NRW-Ministerin Ina Scharrenbach übergab drei Förderbescheide, die für den Ausbau von elf Spielplätzen, die Aufwertung der Lüpertzender Straße und die Quartiersentwicklung im Mönchengladbacher Stadtteil Rheindahlen verwendet werden sollen.

„Wie gestalten wir unsere Heimat im Wandel?“, sei die übergeordnete Frage, mit der sich jede Gemeinde und jede Stadt zurzeit beschäftige, so Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Um Mönchengladbach dabei zu helfen, überreichte sie drei Förderbescheide in Höhe von 5,4 Millionen Euro an den Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Als eine von 273 Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhält Mönchengladbach das Geld aus der Städtebauförderung und dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“.

Die große Fördersumme fließt in mehrere Projekte: 2,78 Millionen Euro sind für elf Spielplätze vorgesehen, deren Aufenthaltsqualität verbessert werden soll. Gut frequentierte, aber sanierungsbedürftige Spielplätze, wie etwa in der Karl-Kämpf-Allee, Hochstandenstraße und am Windmühlenweg, sollen überholt werden. Außerdem ist geplant, sieben Spielplätze in Spielparks umzuwandeln. „Wichtig ist es, familien- und generationsübergreifende Orte zu schaffen“, sagt Scharrenbach. Besonders ist, dass Kinder und Bürger bei der Gestaltung der Geräte und Angebote mit entscheiden dürfen.

Weitere 2,16 Millionen Euro fließen in die Aufwertung und Umgestaltung der Lüpertzender Straße. Ziel ist es, die Straße für Fußgänger attraktiver zu machen – als Ort des Wohnens, Einkaufs, der Kultur und Freizeit. Aber auch Radfahrer sollen die Straße nutzen können. Sie ist daher als zentrale Radachse für den Ost-West-Radverkehr vorgesehen. Durch die Einführung einer Tempo-30-Zone wird auf einen Radstreifen verzichtet.

Außerdem ist unter der Straße An der Flieschermühle ein alter Bachlauf entdeckt worden. Zurzeit sind über die gesamte Länge der Straße verteilte Wasserläufe angedacht, die mit geringem Aufwand Wasser in der Stadt erlebbar machen. Die Wasserrinnen sollen aus dem Wasser des Geroweihers in die Wasserrinnen der Lüpertzender Straße geleitet werden, damit es über das Gefälle in den Gadbach geleitet werden kann. Durch Bäume und Sträucher soll die Straße aufgewertet werden.