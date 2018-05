Mönchengladbach: 49-Jähriger soll mit Schwert schwer verletzt worden sein

Mönchengladbach Ein Finger wurde dem Mann fast abgetrennt, sein Arm war gebrochen: Ein 49-Jähriger behauptet, von zwei Männern in Mönchengladbach mit einem Schwert verletzt worden zu sein. Einem der mutmaßlichen Täter begegnet er fast täglich.

Gurim I. hat Tränen in den Augen, wenn er den Vorfall aus der Nacht zum 29. März schildert. Dabei streicht er sich immer wieder über die Narbe am Arm, die eine Folge dieser Nacht sein soll.

Laut dem 49-Jährigen befand er sich damals mit seinen zwei Kindern und seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach. "Unter unserem Fenster haben sich zwei Menschen sehr laut unterhalten, das war gegen 2.45 Uhr in der Nacht", schildert er die Situation im Gespräch mit unserer Redaktion. Daraufhin habe er das Fenster geöffnet und die zwei Männer gebeten, leiser zu sein. Die zwei Männer, darunter ein Nachbar, hätten ihn aufgefordert hinunter auf die Straße zu kommen. "Ich wollte keinen Streit, ich wollte nur, dass die leise sind", sagt I.