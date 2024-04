Kriminalität in Mönchengladbach 44-Jähriger in Rheydter City ausgeraubt

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Geschädigte am Mittag auf der Wache in Rheydt gemeldet und Angaben zu einem Raubdelikt gemacht. Demnach sei er gegen 12.15 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen und vor dem ehemaligen Karstadt-Gebäude nach rechts in die Straße Am Neumarkt abgebogen. In Höhe der Unterführung habe man ihm plötzlich gegen den Hinterkopf geschlagen. Durch den Schlag sei er vorwärts zu Boden gefallen und auf dem Bauch gelandet. Dann habe man mehrmals gegen seinen Oberkörper getreten.