Verkehr in Mönchengladbach : Einbahnstraßen werden für Radfahrer freigegeben

An der Friedrichstraße etwa dürfen Radfahrer schon lange die Einbahnstraße in beide Richtungen befahren. Jetzt folgen 43 weitere Straßen im Stadtgebiet. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach 43 weitere Abschnitte werden neu beschildert.

Fahrradfahrer erhalten in den kommenden Monaten an vielen Stellen im Stadtgebiet neue Freiheiten: Sie dürfen zahlreiche Einbahnstraßen in beide Richtungen befahren. Das ist zwar schon auf einer Reihe von Straßen erlaubt, jetzt kommen allerdings 43 weitere Abschnitte hinzu. Eine entsprechende Liste hat die Stadt zuletzt in den vier Bezirksvertretungen sowie im Planungs- und Bauausschuss vorgelegt. Die entsprechenden Abschnitte erfüllen demnach die Voraussetzungen „für eine Öffnung in Gegenrichtung und können kurzfristig umgesetzt werden“. Planungsdezernent Gregor Bonin sagt: „Wir haben in Mönchengladbach nur positive Erfahrungen gemacht. Der Radverkehr hat keine störenden Auswirkungen auf den sonstigen Verkehr.“