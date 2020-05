Protest und Gegendemo in Mönchengladbach : 400 Menschen wollen in Rheydt demonstrieren

400 Menschen wollen in Rheydt demonstrieren

Protest und Gegendemo in Mönchengladbach

Hier auf dem Rheydter Marktplatz sind am Sonntag zwei Demonstrationen geplant. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Ratsherr Dominik Roeseler, der vom Verfassungsschuss als rechtsextrem einstuft wird, plant eine Kundgebung gegen den „Corona-Wahnsinn“ auf dem Rheydter Markt. Das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ meldete eine Gegendemo an.

In der Rheydter Innenstadt wird es am Sonntag wohl ein größeres Polizeiaufgebot geben. Außerdem wird mit Verkehrsbehinderungen gerechnet. Der Grund: Dominik Roeseler, Mönchengladbacher Ratsherr, der im Verfassungsschutzbericht als rechtsextrem bezeichnet wird, hat eine Kundgebung mit 300 Teilnehmern auf dem Rheydter Marktplatz angemeldet. Das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ (MSSQ) will mit 100 Teilnehmern zur Gegendemo kommen.