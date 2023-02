Jubiläum in Mönchengladbach Pilger feiern 400 Jahre Wallfahrten zu St. Matthias

Beim anschließenden Empfang begab sich Archivar Heinz-Walter Lipke auf eine Zeitreise durch 400 Jahre – es waren bewegte Zeiten für die Bruderschaft. Bei der ersten Erwähnung, so Lipke, tobte in Europa schon seit fünf Jahren der 30-jährige Krieg. „Jetzt“, so der Archivar weiter, „ist wieder Krieg in Europa. Am 24. Februar 2022 begann Russland den Krieg gegen die Ukraine, es war auch der Feiertag des Apostels Matthias.“ Dass Pilgern aber nicht nur Mühe, Beten oder Schwiegen ist, erzählte Lipke ebenfalls: „Wir sind Rheinländer, und da kommen abends auch gesellige Stunden hinzu.“ Dies bestätigte das anwesende Gastwirte-Ehepaar Maria und Guido Bethmann aus St. Thomas.