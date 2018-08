Mönchengladbach: 40 Minuten im Stau für 100 Meter

Baustelle Limitenstraße : 40 Minuten im Stau für 100 Meter

Wer die Baustelle an der Limitenstraße passiert, muss wegen der langen Rückstaus zurzeit starke Nerven haben. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Baustelle an der Limitenstraße verlangt Autofahrern viel Geduld ab. Das liegt auch daran, dass es bei der Ampelschaltung hakt. Auch für Linienbusse gibt es kaum ein Durchkommen. Die Stadt will nachbessern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

„57 Minuten von der Nordstraße bis zur Hauptstraße.“ „Eine Dreiviertelstunde von der Tankstelle gegenüber von der alten Polizeiwache bis zum Altlantis-Kino.“ „40 Minuten für eine Wegstrecke von 100 Metern.“ In den sozialen Netzwerken berichten Autofahrer über ihre Erfahrungen auf der Limitenstraße und machen gleichzeitig ihrer Wut Luft. „Unfassbar“ und „katastrophal“ gehören noch zu den netteren Kommentaren. Bei vielen scheint die Geduld am Ende zu sein.

Seit dem 8. Januar gibt es an der Limitenstraße eine Baustelle. Das hat schon immer für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Doch im Moment staut es sich dort besonders arg. Der Wegfall von je einer Fahrspur in beide Richtungen hat Folgen: Teilweise reicht die Fahrzeugschlange von der Breite Straße bis zur Hauptstraße, alle Kreuzungen und Einmündungen dazwischen sind verstopft. Wer einmal drinsteckt im Stau, kann ihm kaum noch entrinnen. Schuld an den massiven Verkehrsbehinderungen sind wohl auch die Ampelschaltungen. Weil viele Fahrer selbst bei der dritten Grünphase noch nicht weiter kommen, ziehen sie einfach durch, wodurch auch der kreuzende Verkehr behindert wird.

Fahrer von Gelenkbussen brauchen an der Baustelle Limitenstraße zum Teil Einweiser, um an den rot-weißen Baustellenbaken vorbeizukommen. Auch das alles nimmt viel Zeit in Anspruch und sorgt für zusätzliche Wartezeiten. Einige Busfahrer sollen ihre Fahrgäste schon gewarnt haben. „Jetzt dauert es noch eine halbe Stunde: Wer lieber zu Fuß gehen will, kann jetzt aussteigen.“

Dazu kommt: Auch auf der Gartenstraße und der Theodor-Heuss-Straße wird gearbeitet. Hier werden Kanäle punktuell saniert. Dafür müssen ebenfalls Fahrspuren gesperrt werden. Die NEW hat von der Stadt allerdings die Auflage bekommen, nur von 9 bis 15 Uhr zu arbeiten, damit es auf der Hauptverkehrsachse nicht auch noch im Berufsverkehr zu weiteren Behinderungen kommt.

Die Ampelschaltungen rund um die Baustelle Limitenstraße sollen jetzt nachgebessert werden, wie ein Stadtsprecher am Donnerstag sagte. Aber dies werde mindestens einen Tag in Anspruch nehmen.



zurück

weiter

Im Moment ist der Stand an der Baustelle laut Stadtverwaltung so: Die barrierefreien Bushaltestellen der Limitenstraße und Gracht sind fertig. Die Arbeiten an Gehweganlagen dort bereits zu 90 Prozent erledigt. Die anderen Fußgängerbereiche folgen in wenigen Wochen. Der lärmoptimierte Asphalt der Straße inklusive der Vorarbeiten wird nach Beendigung des Kanalbaus durch die NEW und den städtischen Vorarbeiten (zum Beispiel Austausch defekter Ver- und Entsorgungsleitung) in der Straße erfolgen. Und diese Arbeiten werden auch die letzten Eingriffe auf der Limitenstraße sein. Das voraussichtliche Bauzeitende soll etwa Mitte November 2018 sein.

Das heiße aber nicht, dass man damit rechnen müsse, dass auch die Verkehrsbehinderungen bis November so stark wie jetzt seien, sagt der Stadtsprecher. Dennoch werde empfohlen den Baustellenbereich zu umfahren.

Limiten-, Garten- und Theodor-Heuss-Straße sind aber nicht die einzigen Baustellen zurzeit. Die Dahlener Straße und die Mülforter Straße bekommen einen neuen Deckenüberzug. An der Alsstraße, der Burggrafenstraße, der Eisenbahnstraße und der Heinrich-Lersch-Straße werden Versorgungsleitungen verlegt. Brückenbauarbeiten gibt es an der Hohenzollern- und Ritterstraße. Auf der Kölner Straße und der Konstantinstraße in Giesenkirchen wird ebenfalls gearbeitet.