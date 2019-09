Für Umgestaltung des Geroparks : Bauministerin überbringt Millionen-Zusage

Mönchengladbach Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners passte persönlich auf das Dokument auf, das Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, nach Mönchengladbach gebracht hat: die Zusage, dass Mönchengladbach 4,6 Millionen Euro Zuschüsse für die geplante Neugestaltung des Geroparks erhält.

Auch wenn Scharrenbach (CDU) in jüngster Vergangenheit die Beteiligung des Versorgers NEW an „share2drive“, dem Entwickler des E-Autos „Sven“ scharf kritisiert hat: Ihrer Bereitschaft, Fördermittel nach Mönchengladbach zu schicken, soll das keinen Abbruch tun. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagte die Ministerin, die bei ihrem Besuch auch mit Mönchengladbacher CDU-Politikern zusammentraf. Sie kündigte vielmehr weitere Millionen für den Umbau der Zentralbibliothek an und lobte die Qualität der Planungen, für die Mönchengladbach Fördermittel beantrage. Zu dem Geldsegen tragen auch die EU und der Bund bei.