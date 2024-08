„Barbers-Ride“ in Mönchengladbach 36 Biker knattern durch die Innenstadt für guten Zweck

Lautes Motorengeräusch durchbricht um kurz vor 18 Uhr die Stille auf der Wallstraße. Wenn 36 Biker mit ihren Motorrädern alle gleichzeitig in einer langen Kolonne in die sonst so ruhige Nebenstraße einfahren und dabei noch ihre Motoren aufheulen lassen, macht sich das bemerkbar. Sie wurden schon sehnlichst erwartet: Etwa 30 Menschen haben sich bereits eine Stunde vor ihrer Ankunft in der Wallstraße versammelt, um die Einfahrt der knatternden Motorräder nicht zu verpassen – allen voran Familien mit kleinen Kindern. Ein kleiner Junge mit Hörschutz quietscht begeistert, als die Motorräder endlich um die Ecke biegen, eine Anwohnerin schaut aus ihrem Fenster in der oberen Etage zu. Die Menschen klatschen, filmen und winken den Bikern zu, die sich an ihnen vorbei durch die schmale Straße schlängeln. Halt machen sie schließlich in der Einfahrt vor dem Friseur-Geschäft „Herr Feldmann.“ Denn dieses ist der zweite Zwischenstopp auf der diesjährigen Barbers-Ride.