Unfall in Mönchengladbach 35-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 43-Jährige mit ihrem Auto die Hansastraße in Richtung Bockersend. Nach eigenen Angaben beeinträchtigte die tief stehende Sonne im Kreuzungsbereich ihre Sicht. In diesem Moment überquerte der Fußgänger die Hansastraße aus der Oberstraße kommend in Richtung Bockersend, und es kam es zum Zusammenstoß. Dabei erfasste die Autofahrerin den Fußgänger mit der linken Vorderfront, und der 35-Jährige stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus.