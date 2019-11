Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss : Mönchengladbacher fährt mit offenem Bier durch Rheydt

Mit offenem Bier am Steuer fiel der Fahrer des Audi auf. (Symbolbild). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Mönchengladbach Ein 34-Jähriger fuhr in der Nacht zu Dienstag mit einer offenen Flasche Bier durch die Stadt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten noch weitere Verstöße fest.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Kombination aus „Wegebier“ und „Auto fahren“ für einen 34-jährigen Mönchengladbacher zu der Entnahme einer Blutprobe und einer Strafanzeige geführt. Polizisten fiel ein Audi A6 um 1.30 Uhr auf der Oskar-Graemer-Straße auf. Sie entschlossen sich zur Kontrolle und hielten den Wagen an. Als sie den Fahrer ansprachen, fiel ihnen in der Mittelkonsole eine geöffnete Bierflasche auf. Daneben auf dem Beifahrersitz lagen weitere ungeöffnete Bierflaschen.