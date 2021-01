Kostenpflichtiger Inhalt: Impfung für Erkrankte ungewiss : Erneuter Corona-Ausbruch in Mönchengladbacher Pflegeheim

Haus am Buchenhain gab es einen Ausbruch des Coronavirus (Archivbild). Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Pongs Im Haus am Buchenhain in Mönchengladbach-Pongs sind 23 Bewohner und elf Mitarbeiterinnen infiziert. Am Freitag gab es eine Reihentestung für rund 400 Personen. Eigentlich steht für die Bewohner Anfang Februar die zweite Impfung an.