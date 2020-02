Vom Wahlausschuss beschlossen : Die 33 Ratswahl-Bezirke liegen jetzt fest

Im September bwird in Mönchengladbach bei der Kommunalwahl unter anderem der Stadtrat neu besetzt. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Die genauen Grenzen der Wahlbezirke für die Kommunalwahl im September sind nun gezogen. Der Wahlausschuss billigte am Mittwoch eine Vorlage der Stadtverwaltung, wie die Bezirke den Anforderungen eines im Dezember gefällten Urteil des Bundesverfassungsgerichts entsprechend aussehen sollen.

Diese Rechtsprechung hatte es nötig gemacht, den schon getroffenen Zuschnitt in einigen Bereichen zu ändern. Vor dem Urteil des Verfassungsgerichts durfte die Abweichung bei der Einwohnerzahl eines Wahlbezirks bis zu 25 Prozent von der durchschnittlichen Einwohnerzahl in den Wahlbezirken der Stadt betragen. Nach dem Urteil ist eine Abweichung von nur noch 15 Prozent statthaft. Die am Mittwoch beschlossene Einteilung lässt elf Wahlbezirke unverändert, 22 wurden neu zugeschnitten. Eine Folge ist, dass die Parteien noch einmal ihre Kandidaten für alle 33 Bezirke küren müssen.