Fahndungserfolg in Mönchengladbach : 31-Jähriger soll zweimal dieselbe Bank ausgeraubt haben

Die Sparkassen-Filiale an der Ferdinand-Strahl-Straße wurde am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb von knapp sechs Wochen überfallen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ende Januar wurde die Sparkassenfiliale in Mönchengladbach-Westend überfallen, am Dienstag schon wieder. Doch dieses Mal konnte die Polizei den bewaffneten Täter schnappen.

Die Sparkassen-Filiale an der Ferdinand-Strahl-Straße in Mönchengladbach-Westend ist am Dienstag, 8. März, überfallen worden. Es ist der zweite Bankraub dort innerhalb von knapp sechs Wochen. Bereits am 28. Januar hatte ein mit einem schwarzen Schal maskierter Mann die Geschäftsräume betreten und an der Kasse mit gezückter Waffe Geld gefordert. Mit einem vierstelligen Betrag konnte er unerkannt fliehen. Alle Such- und Fahndungsmaßnahmen waren erfolglos geblieben. Auch als die Polizei Bilder aus der Überwachungskameras veröffentlichte und die Sparkasse eine Belohnung für Hinweise zur Ergreifung des Täters aussetzte, blieb er Ermittlungserfolg aus.

Nun gab es den zweiten Überfall. Aber dieses Mal konnte die Polizei den Täter schnappen. Und zwar nur wenige Minuten nach der Tat. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Räuber am Dienstag die Filiale gegen 10.15 Uhr und forderte wie im Januar am Schalter unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Die alarmierte Polizei startete sofort die Fahndung. Kurze Zeit später fiel einem Streifenteam an der Ferdinand-Strahl-Straße ein der Beschreibung entsprechender Verdächtiger auf. Die Beamten stellten den Mann. In seiner Kleidung verstaut fanden sie die zuvor erpresste Beute: einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Die vorläufige Festnahme verlief widerstandslos.

Die Waffe sowie seine Jacke hatte der Tatverdächtige zuvor weggeworfen. Die Beamten fanden beides in einem Gebüsch. Die Waffe ist den Polizeiangaben zufolge eine Gaspistole.

Bei dem vorläufig Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen Mönchengladbacher. Er räumte die Tat laut Polizei ein. Darüber hinaus besteht gegen ihn ein dringender Verdacht, dass er auch für den Banküberfall in Westend am 28. Januar verantwortlich ist. In seiner Vernehmung soll er auch diese Tat eingeräumt haben. Der 31-Jährige ist in der Vergangenheit bereits durch Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Am Mittwoch wird er einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

(gap)