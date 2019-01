Mönchengladbach: Haus Erholung: Zeit wird knapp

Mönchengladbach Rund fünf Wochen vor Ende der Frist für das Bürgerbegehren haben die Initiatoren knapp 3000 Unterschriften gesammelt. Damit fehlen noch rund zwei Drittel der benötigten Unterstützer für einen Bürgerentscheid.

Bisher haben die Initiatoren und Unterstützer der Bürgerbegehrens am Kapuzinerplatz und am Sonnhausplatz sowie in Rheydt vor Karstadt am Markt und am Marienplatz gesammelt. Auch heute wird wieder an Ständen gesammelt, unter anderem an der Hindenburgstraße in der Nähe des Kaufhof. Auch auf Wochenmärkten in den Stadtteilen sind die Gegner des Verkaufs von Haus Erholung inzwischen unterwegs. In den Stadtteilen Bunter Garten, Gründerzeitviertel und in Eicken haben die Initiatoren jetzt eine Wurfsendung in einer Auflage von 6000 Stück in den Briefkästen der Anwohner verteilt. „Wir erwarten jetzt allmählich den Rücklauf und wollen dann weitere Wurfsendungen starten“, sagt Bückmann. Die Resonanz der Bürger an den Ständen sei groß, und das nicht nur in Gladbach. „Auch in Rheydt stößt der geplante Verkauf den Leuten bitter auf, und das geht durch alle Bevölkerungsschichten“, sagt Bückmann.