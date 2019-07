Volkshochschule und Musikschule : 3-D-Drucker, Kirschblüten und viel Musik beim Berggartenfest

Das Berggartenfest war wieder gut besucht. Vor allem das Programm auf der Bühne im Garten kam gut an. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die benachbarten Einrichtungen Volkshochschule und Musikschule feiern einmal im Jahr zusammen. Kurz vor den Sommerferien gab es wieder ein abwechslungsreiches Programm am Fuß des Abteibergs.

„Danke für diesen guten Morgen“ spielt die Bläserklasse der Marienschule Mönchengladbach unter der Leitung von Theresa Bommes, einer ehemaligen Schülerin der Musikschule. Es ist in der Tat ein guter Sonntagmorgen: Mädchen mit Schmetterlingsflügeln laufen durch das Treppenhaus, Querflötisten spielen sich ein, Musikkoffer stehen bereit zum Auspacken, Eltern, Großeltern und Freunde warten gespannt. Es ist Berggartenfest – der Höhepunkt des Jahres für die Musikschule und die Volkshochschule. Seit mehr als 15 Jahren feiern sie gemeinsam, immer kurz vor den Sommerferien. Dann zeigen sie, was sie können. Besser gesagt: was ihre Schüler können.