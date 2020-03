Landgericht : 29-Jähriger erhält 1300 Euro Geldstrafe wegen Betrugs

Mönchengladbach Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung hatte sich nicht erhärtet. Auseinandersetzung am Platz der Republik landet vor dem Landgericht Mönchengladbach.

Bereits am ersten Prozesstag waren die Zeugen durch widersprüchliche Angaben zum angeblichen Tatgeschehen aufgefallen, der Angeklagte war danach dem Vorwurf des schweren Raubes nicht mehr hinreichend verdächtig. Auf Antrag des Verteidigers wurde der 29-Jährige daher noch am gleichen Tag aus der U-Haft entlassen, in der er seit dem Vorfall am 22. Oktober 2019 gesessen hatte. Jetzt ließ der Mann über seinen Verteidiger erklären, dass die Zeugen ihn in der fraglichen Nacht am Platz der Republik angesprochen und gefragt hätten, ob er ihnen Marihuana verkaufen könne. Er sei zum Schein darauf eingegangen, habe zehn Euro dafür verlangt.