Mordkommission ermittelt in Mönchengladbach : Trio attackiert 27-Jährigen in Hardterbroich-Pesch und verletzt ihn lebensgefährlich

An dieser Stelle in der Parkanlage an der Karl-Kämpf-Allee stellten die Ermittler Spuren sicher. Die Polizei muss nun den Ablauf und die Hintergründe eines Angriffs klären, der sich am frühen Sonntagmorgen zugetragen hat. Foto: Carsten Pfarr

Update Mönchengladbach Eine Gruppe von drei Personen soll einen Mann am Sonntagmorgen auf dem Heimweg in einer Grünanlage brutal verletzt haben. Was die Polizei bisher über den Angriff weiß und wer dem Verletzten zu Hilfe kam.

Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens, das sich am frühen Sonntagmorgen, 22. Mai, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6 Uhr in der Parkanlage an der Karl-Kämpf-Allee im Stadtteil Hardterbroich-Pesch zugetragen hat. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen dort drei noch unbekannte Personen einem 27-Jährigen lebensgefährliche Kopfverletzungen zugefügt haben, als dieser auf dem Weg von einer Feier in der Innenstadt nach Hause war. Darüber, ob es sich dabei um drei männliche Personen handelt, liegen den Ermittlern laut einer Sprecherin noch keine Informationen vor.

Der junge Mann wird derzeit in einer Spezialklinik intensivmedizinisch behandelt, schwebt laut Polizei inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr und ist ansprechbar. Bisher konnte er selbst noch nicht vernommen werden, das soll erfolgen, sobald sein Gesundheitszustand es zulässt, so die Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, befand sich der 27-Jährige zu Fuß auf dem Heimweg. Dabei soll er über die Fußgängerbrücke gegangen sein, die aus Richtung Platz der Republik/ Lürriper Straße über die Korschenbroicher Straße nach Hardterbroich-Pesch zur Pescher Straße führt. An den Abgang der Brücke schließt sich eine Grünanlage an, die parallel zur Straße Karl-Kämpf-Allee verläuft. Dort soll der 27-Jährige von drei noch nicht identifizierten Personen angegriffen worden sein. Diese haben ihm so schwere Verletzungen zugefügt, dass er kurzzeitig in Lebensgefahr schwebte.

Dem 27-Jährigen gelang es, telefonisch eine Freundin zu Hilfe zu rufen, die ihn abholte. Der Verletzte begab sich anschließend in ein Krankenhaus, wo Ärzte eine lebensbedrohliche Kopfverletzung bei ihm feststellten. Sie verlegten ihn deshalb in eine Spezialklinik, in der man ihn notoperierte. Der 27-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Diese Freundin ist nun eine wichtige Sekundärzeugin, da das Opfer ihr das Geschehen in Teilen geschildert hat. Zudem gibt es eine weitere solche Zeugin. Anzeige erstattete die Mutter des 27-Jährigen, nachdem dieser ins Krankenhaus gebracht worden war, erklärte die Polizei auf Nachfrage.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Ermittelt wird zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung. Da die Motivlage jedoch noch völlig unklar sei, „wurde eine Mordkommission eingesetzt. Das erlaubt uns, mit größerem Aufwand zu ermitteln“, erklärt die Sprecherin.

Am Tatort sind bereits Spuren gesichert worden; diese werden den Angaben zufolge derzeit ausgewertet.