Gesundheit in Mönchengladbach 25 Jahre Sektion Rhythmologie in der Kardiologie Maria Hilf

Mönchengladbach​ · Die Lehre von der elektrischen Erregung des Herzens und dessen so gesteuerter Pumpfunktion ist ein Spezialgebiet, das in den Kliniken an der Viersener Straße Tradition hat und stetig weiterentwickelt wird.

19.06.2024 , 12:00 Uhr

Der Chefarzt der Rhythmologie im Maria Hilf, Istvan Szendey. Foto: Maria Hilf