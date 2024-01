Einzelhandel in Mönchengladbach Der erste 24-Stunden-Laden der Stadt öffnet

Am Ende wird es etwas hektisch, so wie bei jeder Geschäftseröffnung. Kristijan Ristic räumt die Automaten ein: Chips, Schokolade, Gummibärchen und Getränke. Vier Verkaufsautomaten hat er in das Geschäftslokal an der Hindenburgstraße aufgestellt. Neben den Knabbereien gibt es ab dem Wochenende auch Lebensmittel wie Milch, Butter und Eier sowie Dinge des täglichen Bedarfs wie Hygieneartikel und Ladekabel für Mobiltelefone. Dazu können sich seine Kunden an je einem Kaffee- und einem Zigarettenautomaten mit Heißgetränken und Rauchwaren versorgen. Rund um die Uhr hat Ristics Laden geöffnet. Darauf weist auch der Name hin „Day & Night“, Tag und Nacht.