Leben in Mönchengladbach Inklusive Motorrad-Tour wird zum besonderen Erlebnis

„Sehen und gesehen werden, so ist die Devise“, sagte Harald Ulland, theologische Beistand von Hephata, in seinem Dankeswort an die Mitarbeiter, ans Organisationsteam, an die vielen Helfern an den Ständen und an die Biker. Die Kunden von Hephata sehen nach ihm die Welt mit anderen Augen und lassen sich den Wind um die Nase wehen. Und sie werden von den Menschen in den Orten gesehen und wahrgenommen. Sie sind Teil der Gesellschaft – und die Fahrten Teil eines inklusiven Zusammenlebens.