Rettungshubschrauber-Einsatz in Mönchengladbach 24-Jähriger von Auto überrollt – Fahrer möglicherweise unter Drogen

Im Bereich der Kreuzung Südstraße/ Hofstraße ist ein 24-jähriger Mann am Dienstag, 4. Juni, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen soll der Fußgänger über den Gehweg an der Hofstraße aus Richtung Theodor-Heuss-Straße in Richtung Südstraße gegangen sein. Im Kreuzungsbereich soll er die Straße überquert haben. Dort wurde er von dem Transporter, einem Fiat Ducato, eines 34-jährigen Mannes aus Mönchengladbach erfasst, der über die Hofstraße aus Richtung Schwalmstraße kommend in Richtung Theodor-Heuss-Straße fuhr und nach links in die Südstraße abbog.