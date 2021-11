Vorläufige Festnahme in Mönchengladbach : 24-Jähriger knackt mehrere Autos

Mönchengladbach Der Mann ist schon mehrfach wegen Raub-, Einbruchs- und Diebstahldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Außerdem hatte er ein Einhandklappmesser bei sich. Dennoch musste er mangels Haftgründen wieder freigelassen werden.

Zivilfahnder haben in der Nacht auf Mittwoch einen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Autos geknackt zu haben. Gegen 1 Uhr hatte die Polizei die Meldung erhalten, dass aus einem Fahrzeug an der Straße „Dahl Landwehr“ Wertgegenstände und Dokumente gestohlen wurden. Die Zivilfahnder trafen wenig später einen Verdächtigen auf einem Fahrrad an der Kabelstraße an. Nach einem kurzen Fluchtversuch stellten die Beamten den 24-jährigen Mönchengladbacher. Bei ihm fanden die Polizisten Teile des Diebesgutes sowie weitere verdächtige Dokumente. Nach ersten Ermittlungen kommt er für fünf weitere ähnliche Taten in Frage. Die Polizei stellte weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher, das bislang keinem Tatort zugeordnet werden konnte. Der 24-Jährige ist mehrfach wegen Raub-, Einbruchs- und Diebstahldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Beamten ihn vorläufig fest, entließen ihn aber mangels Haftgründen am Mittwochvormittag. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.