Mitmachkonzerte für Kinder Kinderliederfestival mit hüpfvergnügtem Lila Lindwurm

„Hüpfvergnügt“ kommt Anders Orth, auch besser bekannt als „Lila Lindwurm“ am Samstag, 4. Mai, daher. Während der Musikclown Anders an der Clowns-Haltestelle auf seinen Bus wartet, hat er aber noch reichlich Zeit, mit den Zuschauern zu singen, zu tanzen und davon zu erzählen, was in den Ferien alles passieren kann. Eine musikalische Reise vom Baggersee bis zum Fußballplatz ist angekündigt. Abenteuergeschichten über einen Detektiv, einen Ritter und die ganz schön pfiffige, jonglierende Annabella Ananas runden das Programm ab. „Hüpfvergnügt wird um 11.30 Uhr in der Stadtbibliothek Rheydt gezeigt.